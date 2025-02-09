В Детскую футбольную школу "Юниор" пришли второй раз. Первое знакомство состоялось ещё в детском саду. Потом перерыв и вот мы снова здесь, но уже на профессиональной площадке. В тёплое время года это футбольное поле с хорошим газоном, в холодное - спортивный зал. В Юниор работают профессионалы своего дела. Тренеры вкладывают все свои силы и душу в физическое развитие наших маленьких чемпионов, к каждому подходят индивидуально. Тренировки не похожи друг на друга, упражнения не повторяются, а зачастую меняются дружественными матчами. Всё это помогает развивать внимательность, ловкость, выносливость, повышает командный дух. Сын с удовольствием бежит на тренировки и с нетерпением ждёт очередного матча. В общем, спасибо вам за то, что вы делаете!)))