Воспитываем сильное, здоровое и успешное поколение лидеров
Юниор — это не просто спортивная футбольная школа в традиционном понимании, это школа жизни.
Сочетая лучшие отечественные и международные подходы в организации учебно-тренировочного процесса мы помогаем нашим ученикам стать ответственными и успешными людьми, способными принимать независимые, самостоятельные решения. Наша миссия — воспитать поколение лидеров, способных менять мир к лучшему!
8
Филиалов
950+
Учеников
90%
Детей
Юниор — это не просто спортивная секция в традиционном понимании, это школа жизни.
Юниор — это не простоспортивная секция в традиционном понимании, это школа жизни.
Основатель футбольной школы “Юниор” в Калуге
Сургучев Олег Вячеславович
Олег Сургучев — опытный педагог и тренер с лицензией категории C, который основал футбольную школу “Юниор” с миссией привить детям не только любовь к футболу, но и развить в них важные навыки: умение быстро принимать решения, мыслить на поле и чувствовать пространство. Он задает высокий стандарт профессионализма для команды тренеров и постоянно работает над тем, чтобы методы обучения соответствовали современным требованиям. Олег всегда в поиске новых идей и подходов, стремясь сделать обучение увлекательным и эффективным для каждого воспитанника.
8
Филиалов
950+
Учеников
90%
Детей
остаются у нас после первой тренировки
Тренеры
Тренер
Тренер
Тренер
Нурматов Бахриддин
Горохов Артём
Феденёв Евгений
Тренер младших возрастов с опытом более 5 лет Специалист по работе с дошкольниками, Бахр сочетает профессиональное образование с внимательным подходом к каждому ребенку. Его тренировки помогают малышам не только освоить футбол, но и полюбить занятия в атмосфере веселья и увлеченности.
Тренер школьного и старшего возраста с опытом более 20 лет Артём Горохов — опытный наставник с педагогическим образованием и уникальным подходом. Его стиль — требовательность и справедливость, строгие правила и высокие стандарты, что помогает детям достигать лучших результатов как на поле, так и за его пределами.
Тренер с опытом более 8 лет Евгений Феденев — один из первых тренеров нашей школы, известный своим спокойствием и умением быстро находить контакт с детьми. Его профессиональное образование и уникальная способность донести информацию делают тренировки эффективными и интересными для каждого ребенка.
Тренер
Тренер
Фокин Андрей
Мальцев Артем
Тренер с опытом более 7 лет Андрей Фокин — тренер с физкультурным образованием, который прекрасно знает, как наладить контакт с детьми. Обладая отличным игровым талантом, он на собственном примере демонстрирует множество футбольных элементов, уделяя внимание каждой детали в процессе обучения.
Тренер с опытом более 3 лет и профессиональным образованием Артем Мальцев — футбольный вратарь, специализирующийся на работе с дошкольниками. Обладая жаждой знаний и стремлением к развитию, он каждый день ищет лучшие подходы к обучению, чтобы вдохновить детей на успехи в футболе.
Наши преимущества
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Профессиональные тренеры
Социальные навыки
Игровая практика для всех
Гармоничное обучение
Игровой метод
Наши тренеры обладают многолетним опытом работы с детьми и строго индивидуальным подходом, что позволяет каждому ребенку добиться прогресса уже с первых занятий.
Каждый ребенок получает игровое время, независимо от уровня подготовки.
Обучение в коллективе, развитие навыков общения и работы в команде.
Программы тренировок адаптированы к возрасту и физическому развитию ребенка.
Тренировки строятся на основе моделирования реальных игровых ситуаций.
Спортивные сборы
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Учебно-тренировочные сборы летом: отдых, спорт и развитие для детей.
Филиалы
ул. Плеханова 30 "Гранд Фитнес"
ул. Веры Андриановой 27 "Динамо"
ул. Подгорная 57а "Труд"
ул. Суворова 179 "Победа"
ул. Грабцевское шоссе 150 "Вилси"
ул. 65 лет Победы 10 "СОШ №6"
ул. Ермоловская 96 "СОШ №46"
Детский сад №15 "Ракета" ул. Воронина 30
Детский сад №60 "Колосок" ул. Баррикад 153
Детский сад №66 "Яблонька" ул. Веры Андриановой 66
Детский сад №70 "Красная шапочка" ул. М. Жукова 16
Детский сад №77 "Родничок" ул. Рылеева 5
Детский сад №87 "Золушка" ул. М. Горького 9
Детский сад №88 "Алые паруса" ул. Огарева 15
Детский сад №90 "Жар-птица" ул. Кибальчича 34
Детский сад №90 "Ласточка" ул. Московская 319
Детский сад №91 "Бригантина" ул. Грабцевское шоссе 136
Детский сад №96 "Снежинка" ул. Вишневского 20
Детский сад №102 "Терем-теремок" ул. Дорожная 33а
Детский сад №103 "Лесная сказка" ул. б-р Энтузиастов 13
Детский сад №104 "Семицветик" ул. Малоярославецкая 7
Детский сад №110 "Золотой петушок" ул. Кубяка 15
г. Козельск ул. Чкалова 25б "Фаворит"
Отзывы
Замечательная футбольная школа, сын доволен, затянуло моментально и прям с раннего возраста (посещаем второй год с 3 лет). Тренер нашел сразу подход (отдельная благодарность), за нашими плечами уже не один турнир и не для галочки или адаптации, а с успехами среди ровесников. Руководителю школы спасибо (горжусь своим детенышем-благодаря вам) , помимо занятий организуют праздники и турниры, что еще более привлекает ребенка и стимулирует ходить на занятия (дополню, пробовали другие виды спорта-не зашли). Одним словом, дети ходят с удовольствием)
Елена
В Юниор ходим несколько лет, ребёнку нравится каждая тренировка, занимается с удовольствием и ждём с нетерпением. Все тренеры в Юниор 🔥⚽👍 ♥. Лучшие! Благодарим за успехи нашего футболиста! Это действительно футбол, который нравится детям, да и нам родителям тоже))
Ульяна М.
В Детскую футбольную школу "Юниор" пришли второй раз. Первое знакомство состоялось ещё в детском саду. Потом перерыв и вот мы снова здесь, но уже на профессиональной площадке. В тёплое время года это футбольное поле с хорошим газоном, в холодное - спортивный зал. В Юниор работают профессионалы своего дела. Тренеры вкладывают все свои силы и душу в физическое развитие наших маленьких чемпионов, к каждому подходят индивидуально. Тренировки не похожи друг на друга, упражнения не повторяются, а зачастую меняются дружественными матчами. Всё это помогает развивать внимательность, ловкость, выносливость, повышает командный дух. Сын с удовольствием бежит на тренировки и с нетерпением ждёт очередного матча. В общем, спасибо вам за то, что вы делаете!)))
Алена М.
Самый замечательный спортивный клуб🙂Водим ребёнка больше года и очень давольны! Сын с нетерпением ждёт каждую тренеровку! И с тренером очень нам повезло, Баранцов Сергей Геннадьевич к детишкам относится со всей душой и пониманием, всегда их поддерживает и настраивает на победы!
Инна Д.
Вопросы родителей
В каждом филиале сети свой график занятий. Вы можете уточнить его в вашем филиале, позвонив нам по телефону или оставив заявку на сайте. Когда ваш ребенок начнет посещать занятия, вам будет предоставлен доступ в личный кабинет, где вы всегда сможете посмотреть актуальное расписание.
В сети футбольных школ «Юниор» работает более 15 тренеров, которые проходят специальный курс обучения. С информацией о тренерах своего филиала вы можете ознакомиться в разделе «Тренеры».
Для занятий футболом необходимо правильно подобрать спортивную обувь в зависимости от типа покрытия: бутсы с шипами для натуральной травы, сороконожки для искусственного газона или зальные кроссовки с гладкой подошвой (футзалки) для игры в зале — это обеспечивает комфорт и безопасность ребёнка во время тренировок.
Для занятий в футбольной школе рекомендуется спортивная форма из современных синтетических материалов, которая позволяет коже дышать во время интенсивных занятий. Заказав форму в “ЮНИОРЕ”, ребёнок не только насладится комфортом качественной спортивной одежды, но и почувствует себя частью команды, что придаст ему дополнительную мотивацию.
В зависимости от того, где проходят занятия, у родителей есть возможность присутствовать на тренировках и лично наблюдать за тем, как занимается их ребенок. Кроме того, после окончания тренировки родители могут подойти к тренеру и задать ему все интересующие вопросы.
В нашей школе каждый ребёнок получает игровую практику через участие в товарищеских матчах и турнирах. Эти мероприятия помогают развивать навыки в реальных игровых ситуациях, улучшать командную работу и повышать уверенность на поле.
Футбол, как и любой вид спорта, может привести к мелким травмам, ушибам и ссадинам. Однако гораздо больший риск представляют ошибки в тренировочном процессе. Поэтому наши методики разрабатывались специалистами института физической культуры и спорта им. Лесгафта, и все тренировки включают только безопасные упражнения, соответствующие возрасту.
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На пробном занятии ребенок познакомится с нашей школой и примет решение, а вы сможете пообщаться с тренером и узнать все подробности